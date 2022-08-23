德國汽車公司新技術　前輪可轉灣80度　助駕駛者輕鬆泊車、掉頭

【有線新聞】香港地方細小、街道又狹窄，想停泊車輛也要考司機駕駛技術。德國汽車零件產業供應商龍頭，設計了一款可以80度轉彎的車輪，令駕駛人士開車更輕鬆。

看似平平無奇，但當轉彎時便令人大吃一驚，因為車輛前面兩個車輪像快要甩掉。德國汽車技術供應商ZF集團，研發了這款前軸懸掛系統，令前輪最多可轉80度，不論是掉頭行駛還是在很狹窄的位置泊車也無問題。

例如在泊入這個車位時，這個尺寸的車平日很大機會泊不到，或要試幾次才成功，但新系統下車輪能夠接近完全橫向滾動，即使是泊車新手，也可第一次便成功。若要駛離車位，或是掉頭行駛，普通的車輪只能轉至紅線的軌跡，但在這車輪的幫忙下即可轉至藍線的軌跡，車輛敏捷度大大提高，令各位車主能無負擔地駕駛。

另外，車內還附有顯示裝置讓車主看到車輪轉了多少度，不過這個駕駛新手的恩物目前仍是概念技術，它有否機會推出市場就要看各大車廠的反應。