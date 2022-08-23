沙田文化博物館展出逾50件敦煌文物　一比一數碼打印重現榆林窟

【有線新聞】馬會獨家贊助的敦煌文化展覽，明日起在沙田香港文化博物館舉行，為期三個月，會展出出土文物、壁畫，還用了數碼打印，將敦煌石窟「帶到香港」。

一幅又一幅的敦煌壁畫化身時光隧道，帶你回到過去，一睹敦煌之美。相隔四年，香港文化博物館再與敦煌研究院合作，今次借了超過50件文物來展覽，包括這個彩繪大日如來佛鎏金銅頭像，它來自公元8、9 世紀，屬一級文物。香港文化博物館館長王家敏︰「第一次來香港展出，這是典型由吐蕃，也是印度佛教流傳過來所影響的。所以見到佛像造型，有些印度方面的潮流及藝術影響，顯示當時敦煌作為吐蕃統治時代，混合了吐蕃及中國元素混合。」

中國元素又怎可缺少儒學？這幅北宋時期的絹畫名為《報父母恩重經變》，畫的兩側有15張連環故事圖，館方將它製成動畫，由媽媽懷胎十月說到小朋友長大成人，道出父母養育子女的艱辛，宣揚孝道。香港文化博物館總館長盧秀麗︰「這個動畫富有人情味，雖然不是人人都為人父母，但人人也有父母，所以這經卷一定有你們會找到令你熟悉的地方。」現在想報父母恩可以新潮一點，炮製一張張電子心意卡送給他們，還嫌不夠心意，可以帶同手寫卡回家，保證父母開心。

敦煌石窟群不單有著名的莫高窟，館方利用了高清數碼打印，將第25窟榆林窟1比1還原帶到香港，展示的四幅壁畫描繪了八大菩薩，畫功細膩。展覽由星期三開放至11月21日，入場費10元，學生、殘疾人士和長者等有半價，持有康文署博物館通行證的人免費入場。