馬鞍襲港｜一號風球生效　天文台料今晚6時至9時改掛八號　籲市民盡快完成防水浸措施

【有線新聞】天文台指會在正午12時至下午2時改發三號強風信號，考慮晚上6時至9時改發八號烈風或暴風信號。

強烈熱帶風暴「馬鞍」集結在香港之東南約440公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，大致移向廣東西部沿岸，並逐漸增強。過去數小時馬鞍穩定靠近珠江口一帶，天文台會在中午12時至下午2時改發三號強風信號。

與馬鞍相關的外圍雨帶，今日稍後為本港帶來狂風驟雨及雷暴；入夜後本港風勢將會迅速增強，天文台會考慮在晚上6時至9時改發八號烈風或暴風信號。按照現時預測路徑，馬鞍會於明早最接近香港，並可能在本港西南偏南約200公里範圍內掠過，對本港構成相當威脅。

天文台署理高級科學主任柯銘強：「一般來說會較平日的漲潮更高，因為疊加了風暴潮的影響，一些低窪地區或沿岸地區有機會出現海水倒灌的情況，導致到時候、尤其是風來得很快、它的速度很快導致轉變很急，可能事件會突然出現。天氣變化會比較急劇，例如現在外面比較天氣好，我們預料稍後如果你看到雷達、256公里外已看見雨區開始趨近，趁現在天氣未轉壞，可以把握這個機會盡快完成防水浸的措施。」

．幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課