高院駁回律政司上訴　裁定夾公仔店毋須公眾娛樂場所牌照　不受防疫禁令限制

【有線新聞】高等法院裁定夾公仔店毋須領取公眾娛樂場所牌照，駁回律政司的上訴，意味將來勒令公眾娛樂場所停業的防疫禁令，不適用於夾公仔店。

前年1月22日，旺角信和中心兩間夾公仔店沒領取公眾娛樂場所牌照被票控。警方亦曾經指，店舖在防疫禁令下要停業。警員：「這些夾公仔機是娛樂場所，關燈還要暫停。」

我們去年率先報道，裁判法院推翻這個說法，裁定夾公仔店毋須領牌，律政司不服上訴。公眾娛樂場所條例之中，娛樂的定義包括機動遊戲機或其他為遊樂設計的裝置。高等法院原訟庭法官黎婉姬說，夾公仔機明顯不屬於機動遊戲機裝置，即是法例定義要以「彈性繩索」和「以人力或地心吸力推動」。

至於夾公仔機是否「其他為遊樂設計」的裝置？法官認為條例原本是指旋轉木馬等給人駕駛、乘坐的裝置，夾公仔機並非同類裝置，條例沒修訂擴闊定義，裁定夾公仔店不受公眾娛樂埸所條例規管。

辯方大律師李健志：「夾公仔機不須領取公眾娛樂埸所牌照。過往情況而言，如果一般娛樂場所，是表列處所而要停止營業，夾公仔機在這宗案件中不需要受到防疫條例限制，亦可以繼續營業。」

夾公仔店裁決後回應說，行業雖然要受監管，但不是將過時的法例草率地套上，希望政府與業界商討制定合適監管。