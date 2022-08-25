MIRROR演唱會｜屏幕較文件標示重　工程師疑量度單位有異　將查螺絲斷裂原因

【有線新聞】MIRROR紅館演唱會意外，政府調查小組成員說，屏幕實際重量達500公斤，比主辦單位向康文署報稱的500磅重，下一步會調查吊環螺絲斷裂原因。

小組成員司徒家成說，市面同類型鍍鋅鋼索施加1,380公斤的力才會拉斷，但演唱會的鋼索施加1,100公斤力就斷裂，承受力少了兩成。一個螢幕用兩條鋼索拉著，合共承重至少2,200公斤，政府量度過演唱會的螢幕重500至520公斤，與主辦方說法有出入。香港工程師學會代表司徒家成：「主辦單位告訴康文署（螢幕重）500磅，大家有一個差距，市斤和英制是有差別， 但奈何因為警方正在調查，所以所有文件他們不便發放給我們。」

小組下一個調查方向，是為何吊環螺絲斷裂。據了解，吊環螺絲是用螺絲帽固定，沒有焊接於螢幕的鐵架，但兩者都不會令吊環螺絲斷裂。一般而言，如果有垂直的力拉扯螺絲，紋理會拉長了，然後再斷裂，但出事的吊環螺絲是有橫向的力令它斷裂。司徒家成：「 這口螺絲有個剪口，很奇怪的是螺絲紋完好無缺，只是有少許彎曲，因為這些物料全部都在警察手上，當我們拿來測試後就不能復原。」

演唱會中螢幕會轉動，司徒家成說對鋼索影響不大，反而是每一次上落，鋼索經過絞盤的護繩器，會令鋼索受壓。