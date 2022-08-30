【小事大意義】山海少塑派 : 90後女組織淨灘淨山　冀做走塑教育籲人源頭減廢

【有線新聞】「走塑」議題為全球大勢所趨，本地90後女生Yeungs也不例外受影響，尤其關心如何推動本土源頭減廢。曾在大學修讀與海洋研究有關的Yeungs，認為相比起漫長的學術研究，對公眾做走塑教育更為迫切，於是她在畢業後組織「我的山海日誌」項目，定期與朋友組織淨灘與淨山活動。她自言每次活動的意義，並非單是撿走垃圾如此簡單，背後其實是希望讓參加者了解山間和海洋的污染狀況，繼而學會在生活中源頭減廢。到底Yeungs及其朋友會否得償所願？他們的義工又是如何看待這場沒完沒了的「走塑之路」？