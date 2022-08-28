【小事大意義】放聲高歌吧 : 聲樂老師義教癌症病人　助改善呼吸咬字

【有線新聞】原來經過訓練，癌症病患也能演唱講究呼吸和咬字的意大利文歌劇。本身當城市設計師的吳頴姿Faith在東歐保加利亞完成聲學碩士後，回港與東區醫院合作，教授癌症病患者和癌症康復者唱聲樂。Faith謂本身僅抱平常心去教，沒有想過聲樂會有醫療作用，可是卻不斷有學生反映，學習聲樂後身體狀況變好。其中，一位沒有上顎和上唇的口腔癌康復者接觸聲樂後，還一直隨Faith精進唱歌技巧，他說話時不清晰，卻可獨當一面演唱不同的意大利文藝術歌曲。到底聲樂怎樣幫助癌症病人？今集一起看看。