僅兩成銀行、大型食肆設除水器等　環團促政府帶頭停用膠遮袋　三年內立法禁派

【有線新聞】有環保團體調查發現，超過六成銀行分行及大型食肆分店仍有派雨傘膠袋，有提供除水器等替代品的只有兩成，希望政府2025年前立法禁止派雨傘膠袋。

夏天，為大地帶來雨水，下大雨時雨傘濕漉漉，有一個雨傘膠袋可能方便一點。李小姐：「因為有時會走出走入，滴到商場地板，很易滑倒。」蘇先生：「方便一點，商場很多時都有供給，如果有除水器會用除水器，環保一點。」

綠領行動近個多月，實地調查了183間銀行分行及大型食肆分店，發現超過60%有派雨傘膠袋，只有40間有除水機、雨傘架或雨傘桶。滙豐及中國銀行有超過90%分行有派雨傘膠袋，譚仔國際旗下兩間米線舖超過60%分店都有派，是食肆中最多。綠領行動高級公共事務主任蕭穎妍：「只要銀行或食肆擺放了雨傘膠袋機，其實已在鼓勵大家取用。」

他們又去信13個政府部門，9個部門轄下的設施已經沒派雨傘膠袋，仍有派的包括疫苗接種中心、法院等，團體建議政府牽頭改用除水器等設備取代。蕭穎妍：「一個（傘袋）都嫌多，我們希望可以，最理想是所有政府部門都不再派雨傘膠袋。有責任起帶頭作用，領導大家用除水機替代設施。」

綠領行動又促請政府2025年前立法禁止派雨傘膠袋，以及盡快修例管制即棄塑膠。