中美就審計監管達成合作協議　中證監：邁出重要一步　美方：須視乎落實情況

【有線新聞】中美監管當局就美國上市中概股的審計問題達成初步協議，中證監指，協議形成雙方監管合作框架。美方就指，只是解決問題的第一步，要視乎協議落實情況。

拉鋸超過兩年，中美雙方終於就中概股審計問題達成初步協議。中證監的聲明指，中證監、財政部及美國公眾公司會計監督委員會簽署審計監管合作協議，將於近期啟動相關合作。中證監指，合作協議根據兩國法律和對等互利原則，形成雙方監管合作框架，又形容向中美解決審計監管合作邁出重要一步，為下一階段合作奠定基礎。

美國公眾公司會計監督委員會，即PCAOB就進一步披露，協議容許當局取得上市公司的全部審計文件，不限對象、亦沒任何豁免，但強調協議能否落實，仍有待執行時才能確定。PCAOB強調，協議只是解決問題的第一步，已指示稽查隊做好準備，預期9月中抵埗後將確認協議落實是否毫無障礙，並在年底前通報情況。

多間海外傳媒早前報道，內地監管部門已指示大型會計師行做好準備，將美國上市中概股的審計底稿運到香港，以便美方審查員下月來港審閱。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮：「其實不一定需要獲取敏感資料才可以完成，我想很大部分這類資料並不需放在工作底稿中，變成我想有希望，令大家找到辦法解決雙方分歧，因為我亦不相信美國政府刻意想閱覽中國國家機密，亦不相信中國將可靠的國家機密放在報告內。」

假如協議最終無法落實，逾200家美國上市中概股，最快明年或2024年就有可能被勒令除牌。