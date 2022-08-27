有粵劇界批戲曲中心場租太貴、寧選康文署場地　西九稱不求賺錢、未來兩年不加價

【有線新聞】西九戲曲中心開幕三年半，大劇院租用率約七成，戲曲表演佔六成。粵劇界批評場租太貴，寧願租康文署場地，西九就指有財政壓力，已經不求賺錢。

這個戲班密鑼緊鼓綵排，準備下月初公演，一連兩場在高山劇場演出，原因是場租便宜。便宜就多人爭奪，去年至今有430場表演在高山劇場演出，平均每天也有演出，超過九成是戲曲表演。

至於開宗明義做戲曲的西九戲曲中心，大劇院租用率超過七成，但戲曲只佔六成，戲班說戲曲中心太貴，不打算租用。香港粵劇商會主席杜韋秀明：「暫時我營運的節目從未在西九演出，最主要的原因是我們無法回本，如果與康文署轄下場地比較，（西九）昂貴很多倍，票房分成要支付8%，計算下來便發覺沒可能在西九營運。」

杜韋秀明的戲班定期會在高山劇場排練，她說西九戲曲中心的排練場太貴，如果西九的場租減至與文化中心相若才會考慮。

西九表演藝術行政總監譚兆民：「西九的財政有壓力，投影器及麥克風等，我們這些器材收費都緊貼康文署場地的收費，我們只想收回最基本的成本，沒有想過要賺錢。」

沒有想賺錢之餘，西九還說戲曲中心只做戲曲演出的想法也不對，「在演藝綜合劇場開張之前，我們直至現在只有兩個表演場地，整個西九文化區表演藝術組有一個很重要的使命，將最多元化及最豐富的表演藝術帶給香港市民。若在此情況下，如果我們在只有一個大的表演場地，全部只是做戲曲演出，是無法達到我們的目的。」

西九又說租用戲曲中心大劇院作戲曲演出的團體，最多可獲半價優惠，場租每日22,000元，另加門票收入的8%，未來兩年都不會加價。