明起赴宴會需快測證明　業界稱較收緊每枱人數好　有食客感麻煩

【有線新聞】明天起出席宴會，即8人以上、分兩枱用膳的食客，要向餐廳出示快速測試陰性證明，業界支持措施，但有食客覺得麻煩。

八位食客一枱剛剛好，如果多過八人、分兩枱，政府會當成是宴會，要做快速測試，陰性才可以去飲宴。黃小姐︰「日日都快測，對啊，安全，根本每人都應該要做。」趙小姐︰「我們上班每日都要快測，飲茶都要，很辛苦，撩到鼻子都沒有反應了。香港都算控制得很好，也是每天過千人感染，如果是我的想法，不需用控制。」孔先生︰「都是麻煩，都不知怎樣做（快測） ，很多長者都不懂，唯有不去飲茶。」

酒樓說會打電話提醒已訂座的人記得做快測及拍照記錄，如果忘記了，有準備免費檢測包讓客人即場使用。餐飲業界說新措施比收緊每枱人數、晚市禁堂食好。餐務管理協會主席梁振華︰「我當然選擇（宴會人士）做快測，收緊每枱人數對我們業界傷害很大，如果所有人來飲茶都要做快測，我就會有點不贊成政府做這件事，因為你知道我們一間酒樓動輒一天一、二千人光顧，第一他們會覺得飲餐茶也這麼繁複，不如不要飲茶。」

他說中秋訂座率暫時約三成，未有人因為要做快測而取消訂座。