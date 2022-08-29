調查指三分二清潔工高溫下常不適　樂施會倡加快翻新垃圾站、設冷氣休息室

【有線新聞】樂施會調查指，超過三分之二的垃圾站清潔工高溫下工作，經常感到不適，建議政府翻新垃圾站，提供有冷氣的休息間。

城市衛生全靠清潔工，即使天氣熱得像「蒸籠」，仍然要完成任務。

清潔工人：「辛苦、很熱，一直滴汗，我現在都一直滴汗，這裏一直滴汗。」

清潔工人：「有多些地方坐較好、現在不夠。人人都想要冷氣、但不可行，擺放不到冷氣、有風扇。」

這個垃圾站用儲物櫃分隔一個空間，讓工人休息，內裏有風扇、飲水機等等設備，不過要忍受臭味。

樂施會6至7月，以問卷訪問200名食環署清潔工，發現垃圾站內平均溫度32.2度，比戶外平均氣溫還要高1.9度；六成七受訪者工作時經常感到不適 ，主因是垃圾站悶熱潮濕、空氣不流通等。近三分二人未受勞工處防暑指引保障，在酷熱時段未有定時獲安排在較清涼的地方休息。

樂施會助理研究及倡議經理梁名峰：「大部分休息室沒冷氣和窗，劃出來的休息空間，很多被大型物品佔據位置，清潔工寧願在街上清涼位置休息。不論防曬帽、飲用水，不是所有僱主都有為僱員提供。」

樂施會建議當局加快翻新垃圾站，分隔部分位置作休息空間，提供冷氣及設立除臭系統，建立酷熱天氣下的停工標準，及發放高溫工作津貼等。