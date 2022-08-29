美國再擬載人登月　首次任務技術故障押後　原定由三假人試著太空衣先出發

【有線新聞】美國相隔半世紀再次登陸月球的阿提密斯計劃，首次升空任務因為技術故障要押後，這次任務原定安排三個假人升空測試太空衣及收集安全數據。

重返月球的阿提密斯計劃，除了最新的運載火箭，還有新一代載人太空船，就是獵戶座太空船，載人空間比阿波羅時代寬敞五成，最多可以載6個人。

今次獵戶座雖然未正式載人，但船上一樣有三位「座上客」，一男兩女各有任務，是將來太空人的替身。首先在指揮官座位的是個男性假人，它穿著新型太空衣，和將來登月的太空衣同款，假人身上裝有輻射感應器，驗證太空衣防輻射能力。至於另外兩個假人，由德國太空總署製作，因為獵戶座會首次載女太空人登月，所以這兩個假人以女性軀體為藍本，身體分成38層，裝了5,000多個輻射感應器，兩個假人是一樣，但一個穿上輻射防護衣，一個沒有。任務完成返回地球後，太空總署就可以評估宇宙輻射對女性身體各部位的影響，進一步完善保護措施。