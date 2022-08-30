格陵蘭冰原融化無法逆轉　人類停用化石燃料　無阻海平面上升27厘米

【有線新聞】全球變暖加速冰雪融化，令海平面持續上升，有北歐學者發現，格陵蘭冰原的融化步伐已經無法逆轉，最終將會令全球海洋水位上升近30厘米。

格陵蘭冰原是全球第二大冰原，規模僅次於南極，部分區域冰層厚達3公里，格陵蘭的冰本身有季節變化，溫暖的月份會局部融化，但寒冷月份會再結冰，一收一放本來是維持平衡。不過，氣候暖化打破了這個平衡，夏天失去的冰冬天不能彌補，結果格陵蘭冰原一年比一年稀薄，失去的冰流入大海。

要預測冰層的損失，科學家以往是用電腦模型，但不少細節會被忽略，例如降雨及洋流會加速融冰，這些因素電腦模型兼顧不了，所以「丹麥與格陵蘭地質調查局」用新方法重新評估，拋棄電腦模型，而是以過去20年衛星及格陵蘭各地觀測站的真實數據，找出實際融冰範圍的推移模式，結果發現冰原正在走向一個新平衡，冰的消失已經無法逆轉，就算人類現在起停用化石燃料，格陵蘭冰原的體積最終會減少3.3%，足以令海平面累積上升27厘米。

不過，這個改變會來得多快，研究並沒結論，唯一可以肯定的是，沿海城市受海平面上升波及，長遠是無可避免，各國需要把握時間預備應對措施。