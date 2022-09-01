申訴專員調查｜違規街渡猖獗　批海事處未有效打擊　運輸署欠宣傳令市民不懂辨識

【有線新聞】申訴專員調查了船隻涉嫌違規經營街渡，認為情況愈見猖獗。批評海事處未能有效打擊，運輸署亦缺乏宣傳，令市民不懂辨識違規船隻。

假日去離島或偏遠地方玩，乘搭街渡最方便，不過不是每艘船都合法。去年在多個熱門上落客點「放蛇」，發現有船在西貢碼頭接人去白腊灣、大浪西灣，但屬於無牌經營；黃石碼頭亦有快艇違規接人去塔門、赤徑等；鹹田灣原本只有一班街渡去西貢，署方發現多艘快艇違規經營航線更停靠在沙灘淺水處，非常接近玩水的人。

公署形容情況愈見猖獗，但海事處2017年至20年期間，特別巡查行動每星期不足1次，「放蛇」蒐證4年來只做了3次，到去年才有改善，批評海事處未能有效打擊。

即使截查時發現懷疑違規，亦輕易接受對方解釋，例如一艘船根據牌照要求，要有兩名船員，但海事處人員發現只有船長，船長隨即指稱其中一名乘客是船員，處方人員沒有再查證，登記個人資料就放行。

申訴專員趙慧賢：「表面上有人承認一些（事實），他就當作是真的，這個如果在執法角度來說，可以說是不達標。（乘客）自稱是船員，但他其實不是船員的話，當然可能會有法律責任，如果他要給口供之類，他會否是給了假口供呢？，這個市民要小心。」

至於運輸署沒有清晰向公眾說明，哪些情況屬於違規街渡，亦未有要求街渡持牌人在船身當眼處加裝標記，市民難以辨識哪些是持牌船隻。

公署相信違規街渡的出現，是因為市民需求殷切，建議運輸署解決供不應求的問題，並加強宣傳及監察，確保違規個案盡快轉介警方跟進。海事處要加密巡查，制定截查指引，協助執法人員判斷虛假陳述。