粵港「逆向隔離」達共識　北上前在港隔離7日再閉環過關　選址河套方艙醫院

【有線新聞】粵港就「逆向隔離」達成共識，北上前在香港隔離7天後，閉環去內地不需要再檢疫。行政長官李家超指，隔離地點會在河套方艙醫院，與內地部門商討細節後實施。

李家超跟廣東省委書記李希等開完視像會議後，就「逆向隔離」達成共識，希望解決內地檢疫酒店不足問題，行政長官李家超：「『逆向隔離』的建議，即是香港赴內地的人員，先在香港隔離，再以閉環方式進入深圳，以符合內地7+3隔離規定，粵方和深方都表示支持。希望完成『逆隔離』的人士，不需要再在內地受到7+3隔離，初步來說我們都會考慮用河套（方艙醫院）作為試點。」

不過，兩地確診標準不一，實施「逆隔離」之後，可以增加多少名額北上，用甚麼口岸將閉環的人直送內地，未有答案，李家超：「我亦是一個相當心急的人，而且政務司司長在這方面都是很心急，包括標準、落實細節，以及我們用甚麼方式閉環，由我們『逆隔離』的地方上深圳。當然是專班會討論的細節事項，每個環節雙方都會針對，兩地疫情管控要求大家商討。」李家超說，政務司司長陳國基會與內地部門商討細節，一旦有共識會按程序報批實施。