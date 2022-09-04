【小事大意義】友趣學中文：在起跑線上為少數族裔學童加油

【有線新聞】本身是巴基斯坦裔，在幼稚園實習了一年的教學助理「比比老師」，提起少數族裔學生的學習困難，深有共鳴。

「他們最困難是不明白正在發生什麼事，若果不明白，要學懂中文字會很困難。」

幼稚園的何校長也指，學生初來報到，會比較安靜，沉默期可能長達一至三個月，都不開口說話。

但2-6歲是幼兒學習的黃金期，如果錯過，要在小學時才給予援手，各方面都會更加吃力，直接影響少數族裔學童的學習、生活，甚至日後的上流機會。

有一班有心人因而出手，推出「友趣學中文」計劃，希望多管齊下，在學校、家庭和社區生活各方面，及早協助少數族裔，打破語言障礙，讓他們避免「輸在起跑線」。