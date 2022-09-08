三萬年歷史骸骨缺左小腿　切口平整、有癒合痕跡　成已知最早截肢手術證據

【有線新聞】考古學家於印尼一個洞穴，發現一副超過3萬年歷史的人類骸骨，它的左腳骨骼並不完整，相信是人類已知最早的截肢手術，改寫醫學歷史。

來自澳洲的考古學家，2020年於印尼東加里曼丹一個石灰岩洞裏面發現一副人類骸骨。根據牙齒及附近沙泥的年代鑑定，骸骨的歷史有3.1萬年，主人大約20歲。學者發現它的左腳並不完整，小腿下半至腳掌也不見了，現場找不到消失的部分，但學者很快明白是甚麼一回事。

小腿斷骨的切口很平整，可以排除是意外或者被動物咬斷，更關鍵的是斷骨的末端，脛骨及腓骨幾乎連成一體，明顯有增生癒合的痕跡，癒合持續了6至9年，證明這個人不是斷腳失血而死。

學者得出結論，這個人在死前6至9年經歷過一場截肢手術，而且斷骨沒受過感染，顯示手術很成功，是人類暫時已知最早的截肢手術。在這具骸骨發現前，已知最早截肢手術是在法國發現，距離現今約7,000年。

今次發現除了反映醫學水平，亦透露了些少社會狀況。3.1萬年前是石器時代，人類未有耕作概念，仍然靠打獵及採摘野果維生，一個左腳殘缺行動不便的人可以繼續生存6至9年，代表其很可能有人照顧，意味3.1萬年前的人類社會已經有同類守望相助的觀念。