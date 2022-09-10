羊村案｜五被告各囚19個月　稱無悔站在羊一方　官批荼毒兒童否定中央主權

【有線新聞】香港言語治療師總工會五名成員串謀發布煽動刊物罪成，法官說被告透過繪本向兒童洗腦，說香港不是中國一部分，危害國家和香港穩定，各判監19個月。

被告黎雯齡、楊逸意、伍巧怡、陳源森和方梓皓，由囚車押送到區域法院，他們以言語治療師總工會名義，發布三本羊村系列繪本，法官裁定具煽動意圖。

黎雯齡、楊逸意親自求情說，還柙13個月以來深切體會及反思，三本繪本反映民間角度的歷史觀，沒有後悔站在羊的一方，只後悔沒有出版更多繪本，又說言論自由有代價，反問有限制的是否自由。法官郭偉健打斷說，法庭不是發表政治宣言的地方，法庭亦不可以隻手遮天，如果不滿裁決可以上訴。

郭偉健判刑時說，國安法實施後社會變得穩定，一個月後被告出版第一本繪本，有印刷，亦有放上網，超過20萬人次瀏覽。繪本以狼比喻中央和特區政府，香港人就是羊，要不離開、要不對抗，否則會被殺死，向兒童灌輸恐懼和仇恨，荼毒他們，要他們接受香港不是中國一部分、中央對香港沒有主權，危害國家和香港穩定，串謀發布煽動刊物罪最高刑罰監禁兩年，法官說5名被告有共同參與，各判囚19個月。

法官判刑時提到被告站在道德高地，說不想兒童被洗腦所以出書，但又用書的故事向兒童洗腦，反問如果要將真相告訴兒童，為何不跟他們講述歷史上香港是被武裝入侵，才會跟中國分離。