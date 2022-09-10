i-Cable
香港開電視
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
開電視任你睇
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年09月10日
港聞
新聞資訊
資訊節目
日日有頭條
日日有頭條：04年小學擬增聘千教師專科專教
【有線新聞】為了促進教師的專業發展及提升教學成效，政府於2004年提出下學年起，讓語文和數學的教師專科專教，減輕工作負擔。
其他集數
日日有頭條：98年日本電視台派員駐港助海關鑑盜版VCD
正在播放
日日有頭條：04年小學擬增聘千教師專科專教
日日有頭條：10年逾百司機遭扣滿分未被停牌
日日有頭條︰99年教育界冀多推廣敬師日
日日有頭條：07年NBA球星高比拜仁訪港
日日有頭條：00年港大民調風波校長鄭耀宗辭職
日日有頭條：董建華撤23條條例草案
日日有頭條：02年政府擬凍結病床及醫護人手數目
日日有頭條：07年英文虎報變陣應對港交所新規
日日有頭條：07年教科書重印兼訂正較易獲批
日日有頭條：00年新學年逾9,000學生跨區上學
日日有頭條：98年日資百貨松坂屋結業 市民排隊掃貨
日日有頭條：國家奧運金牌健兒訪港獻技
日日有頭條：內地婦直通車上產子居權爭議
日日有頭條︰05年曾蔭權設宴冀挽社會對淡水魚信心
日日有頭條：02年銀行推出低息新婚貸款
日日有頭條：06年刊藝人偷拍照 雜誌被評不雅
日日有頭條：05年高院裁刑事罪行條例歧視同性戀
日日有頭條：07年九歲神童沈詩鈞大學開學
日日有頭條：04年市民排隊換麻雀場面失控
日日有頭條：02年11歲學童破世界速算紀錄
日日有頭條︰02年澳門考慮設獨立彩池賭香港馬
日日有頭條：98年鄭經翰回商台途中遭斬傷
日日有頭條：05年迪士尼開幕前總綵排 市民：迪欣湖比西湖好
日日有頭條：06年曾蔭權譴責浩園墓碑破壞者
日日有頭條：09年尖沙咀食肆一氧化碳超標二十倍
日日有頭條︰02年調查發現尼泊爾人在港受歧視乏勞工保障
日日有頭條：04年星島要求撤銷廉署搜查令勝訴
日日有頭條：06年球星勒邦占士訪港與球迷見面
日日有頭條：06年市建局推觀塘重建計劃
日日有頭條：09年大埔區中學首推驗毒計劃
日日有頭條：99年九鐵計劃興建落馬洲支綫
日日有頭條︰2010年八達通公司被揭出售個人資料 時任行政總裁陳碧鏵請辭
日日有頭條：99年政府為解決財政赤字鼓勵公務員提早退休
日日有頭條：2010年包致金姪女襲警被判感化
日日有頭條：00年九鐵大幅提高逃票罰款
日日有頭條：96年亞特蘭大奧運會 李麗珊為港奪首面奧運金牌
日日有頭條：06年港隊泳手亞洲賽「冧莊」 再成冠軍
日日有頭條：03年利物浦來港作客 大球場逼滿球迷
日日有頭條：02年細價股除牌危機 股民大量拋售、港股市值跌逾百億
日日有頭條：07年「九龍皇帝」曾灶財病逝
日日有頭條︰艷照門一被告判緩刑
日日有頭條：94年西環山泥坍塌埋行人
日日有頭條︰02年竹篙灣鐵路工程財務受質疑
日日有頭條：02年油塘地盤糾紛疑涉黑幫
日日有頭條：10年內地對港發旅游服務警示
日日有頭條：03年問責制實行後首有高官辭職
日日有頭條︰03年廉署拘22人涉樂壇「造馬」
日日有頭條︰土力工程處解釋何時發出山泥傾瀉警報
日日有頭條︰01年運輸署改用字體較大新路牌
日日有頭條：98年市政總署重鋪大球場草地
日日有頭條︰2000年教育界提出改革高考中史課程
日日有頭條︰05年殮房存放位置不足
日日有頭條：97年泛民七一宣言支持回歸、誓返議會
日日有頭條：97年末代港督彭定康揮別香港
日日有頭條：港督由首席按察司監誓 97年特首由總理李鵬監誓
日日有頭條：97年政總卸下殖民地龍獅盾徽
日日有頭條︰北京1992年成立臨時立法會
日日有頭條：97年臨立會二讀通過修訂公安條例 重設被裁牴觸香港人權法案條例
日日有頭條：97年市民排隊申特區護照
日日有頭條：97年解放軍先遣部隊抵港
日日有頭條：97年李鵬晤董建華、陳方安生
日日有頭條：97年解放軍艦隊整裝閱兵準備駐港
日日有頭條：97年江澤民出席港澳政協會議
日日有頭條：董建華公布特區政府官員名單
日日有頭條：96年江澤民接見特區籌委會成員
日日有頭條：父親節小童冀與爸爸齊玩齊工作
日日有頭條：00年政府承認副學士學歷
日日有頭條：00年居屋改為出租公屋 市民意見不一
日日有頭條：98年告別啟德機場
日日有頭條：03年廣東旅遊資不抵債結業
日日有頭條：1998年貝殼館開幕展出罕見品種
日日有頭條：10年當局設紀念先人網站
日日有頭條：10年中大拒收民女像 支聯會護送入校 劉遵義回應事件
日日有頭條︰02年政府宣布恢復出售居屋
日日有頭條：2011年住客燒香滋擾鄰居罪成
日日有頭條：2001年團體舉行論壇反賭波合法化
日日有頭條：99年市民構想活動賀千禧
日日有頭條：96年當局研發牌監管壽司刺身
日日有頭條：97年北控掛牌股民爭相認購
日日有頭條：98年郵政推多款機場紀念郵品
日日有頭條：99年警指元朗色情活動減少
日日有頭條：04年統戰部部長訪港 偕陳日君等宗教領袖共赴晚宴
日日有頭條：01年曾蔭權率團考察多個西部省市
日日有頭條：99年滙豐銅獅「戴」口罩
日日有頭條：06年遠華案主犯賴昌星加國申暫緩遣返
日日有頭條：05年深圳漁農村爆破拆卸
日日有頭條：04年NBA球星米高佐敦訪港
日日有頭條：97年區域市政署研禁食品廠用山水
日日有頭條：97年回流港人能否享居權惹爭議
日日有頭條：99年熊貓安安佳佳首亮相
日日有頭條：98年印尼排華港人急逃離
日日有頭條：1999年何厚鏵當選澳門首任特首
日日有頭條：95年前警隊一哥李君夏受聘私企被查
日日有頭條：96年葉繼歡西環中槍再次落網
日日有頭條：98年樓市不景 衝擊律師行生意
日日有頭條：94年有機構針對黑社會滲透校園進行調查
日日有頭條：98年發展商料樓價已見底
日日有頭條：01年港府推飛龍標誌宣傳香港
日日有頭條：99年巿民送禮飲茶慶母親節
日日有頭條︰03年長洲飄色巡遊冀沙士完結
日日有頭條：98年港台舉辦廣播比賽推廣普通話
日日有頭條：98年證監會擬將福權證券清盤
日日有頭條：01年金牌運動員李麗珊、張偉良分享抗壓方法
日日有頭條：97年賀通車西隧免費通行
日日有頭條：98年澳門司警押送尹國駒到庭
日日有頭條：1995年流動小販不獲政府續牌
日日有頭條︰02年黃金周內地人出遊意欲低
日日有頭條：02年政府添馬艦建新政總及立會
日日有頭條：05年當局擬強制煙包印禍害圖
日日有頭條：94年海水污染米埔候鳥減
日日有頭條：01年西鐵施工遭斥擾民
日日有頭條：07年皇后碼頭停用填海
日日有頭條︰00年運輸署更換道路限速牌
日日有頭條：01年當局改良郊野公園人工巢箱
日日有頭條：01年公屋短樁醜聞展開聆訊
日日有頭條：09年香港仔漁人碼頭計劃告吹
日日有頭條：07年衞生署生果日促均衡飲食
日日有頭條：00年石壁監獄囚犯學成獲證書
日日有頭條：99年立法會大樓舉行開放日
日日有頭條：03年特首夫人全副武裝落區挨批
日日有頭條：09年消防車行錯路卡停車場通道 無法到達救援現場
日日有頭條：98年政府開始宣傳強積金計劃
日日有頭條：06年政府擬監管美容院用PAAG
日日有頭條：04年本港發現十種新品種石珊瑚
日日有頭條：14年囍帖街重建商戶嘆租貴難原址復業
日日有頭條：06年香港辦第二屆競步賽
日日有頭條：00年律政司指基本法訴訟令條文有明確闡釋
日日有頭條：99年油蔴地小輪屢接投訴
日日有頭條：07年高中生可報讀飛機維修課程
日日有頭條：02年清明掃墓放鞭炮致山火
日日有頭條：00年天頌苑地基沉降現輕微傾斜
日日有頭條：01年政府拒統一香港手語 被批令聽障者難溝通
日日有頭條：06年曾蔭權指政總新址必選添馬艦
日日有頭條：01年回鄉證遭沒收 泛民斥無所適從
日日有頭條：96年龍翔道26車連環相撞
日日有頭條：04年香港首現假智能身份證
日日有頭條：02年梁錦松公布一年內與伏明霞結婚
日日有頭條：10年景賢里完成復修
日日有頭條：02年公務員擬集資告政府減薪
日日有頭條：07年機場限制旅客携液體登機
日日有頭條：05年海洋公園擬斥55億翻新
日日有頭條：09年羅湖口岸啟用e-道
日日有頭條：97年港督府開放予傷殘人士參觀
日日有頭條：01年荃灣警員遇襲中五槍亡
日日有頭條：09年教院風波報告司法覆核政府勝訴
日日有頭條：06年田北辰辭任九鐵主席
日日有頭條：04年政府籌備自訂車牌計劃
日日有頭條：04年司法覆核勝訴中環填海工程復工
日日有頭條：98年迷魂黨上門推銷飲品行劫
日日有頭條：03年懷炸彈男子被挾持到銀行提款
日日有頭條：98年徐四民批港台《頭條新聞》陰陽怪氣
日日有頭條：97年議員批政府處理公屋住戶離婚需時過長
日日有頭條：10年文溯書院涉誘學生借貸交學費
日日有頭條：04年醫管局考慮暫停資助部分藥物
日日有頭條：99年地鐵首次舉行開放日
日日有頭條：2000年保利小輪停運東平洲航線
日日有頭條：02年食環署破筲箕灣非法工場
日日有頭條：01年醫生促政府推展中西醫會診
日日有頭條：01年衞生署成立控煙辦公室
日日有頭條：98年政府不反對城巴全奪中巴路線
日日有頭條：99年160萬內地人可獲居港權 羅范椒芬認需覓地建校
日日有頭條：00年長春社冀市民關注塑膠問題
日日有頭條：98年社福署發現逾200宗不誠實綜援個案
日日有頭條：99年外籍無牌小販難檢控
日日有頭條：03年情人節花店訂單增
日日有頭條：98年程介明辭任教育操守議會主席
日日有頭條：08年春運華南雪災 數十萬民工滯廣東省
日日有頭條：02年歲晚爆禽流感雞販額外休市清潔
日日有頭條：01年首屆基準試報名反應冷淡
日日有頭條：01年八大校長拒出席削經費會議
日日有頭條：00年瀕危黑臉琵鷺遭捕殺
日日有頭條：94年拆荃灣舊樓天台屋惹不滿 居民農曆新年間到民政處露宿抗議
日日有頭條：99年電影戲院業成立聯盟反盜版
客戶服務