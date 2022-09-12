本台統計：不足兩成中學普教中　學校捨普取粵　學者稱因普通話未掛鈎考試

【有線新聞】「普教中」政策2008年起實施，語常會對上一次15/16學年的調查，仍有逾七成小學「普教中」，本台統計後發現最新只有44%小學「普教中」，中學亦都下跌至只有不足兩成。

不只中文科，何文田這間中學，初中每級有一班數學科也用普通話教授，所有初中班別的中文科都會有個別單元普教中，中一、二更加有四班全部用普通話，創知中學中文科教師李麗彩：「初時有些同學較害怕說錯、害羞，不太放膽說。對一直在香港成長的同學，或較少接觸普通話的同學，課堂氣氛活躍度有少許影響。當同輩都用這語言溝通，上堂都習慣用這語言的時候，他們慢慢會適應。」

目前高年班會繼續用廣東話教中文，以免影響他們備戰文憑試，至於低年班普教中的學生，升高中會用廣東話還是繼續普教中，校方未有定案。

普教中在2008年實施，語常會期間做了數次統計，2015/16年的研究發現粵教中與普教中的學生之間，聽說讀寫四方面的中文水平無顯著差異，當時有普教中的小學及中學，分別約70%及37%。之後這麼多年，語常會沒再公布相關的統計或研究，本台統計發現，最新剩餘近44%及17%的小學及中學用普教中，分別下跌27.6和19.9個百分點。

有學校上學年就決定改變，「捨普取粵」，今學年起全部轉回粵教中，學生似乎頗歡迎。

中四學生Kannis：「我普通話較差、很辛苦，聽也辛苦、說也辛苦，小組討論他們更加聽不懂我說甚麼。」

中二學生Curtis：我較喜歡用廣東話學習：「我普通話不太擅長，害怕上堂不太聽得懂，之後它轉為廣東話便入讀。」

有研究中文的學者分析，普教中學校數目少了，是因為社會語言環境、師資未配合，教育大學中國語言學系教授施仲謀：「普通話未與學校考試掛鈎，小三、小六有全港性系統評估，都是用廣東話考核，學校轉用廣東話教授。教育局2000年提出普教中為長遠目標，這不是很明確的政策。」他舉例把廣東話的口語書寫要轉換成書面語，變相隔了一層，但普通話聽說讀寫就較一致，所以普教中對學中文有好處，又說廣東話有其價值和特色，不擔心因為這樣令廣東話文化消失。

本台向教育局和語常會查詢普教中學校減少的原因，他們只回應，學校是否推行普教中，須按其師資、學生普通話水平及課程編排等因素決定。