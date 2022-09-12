以色列無人戰車　自動駕駛上落斜　360度識別目標　配膠囊無人機助偵察

【有線新聞】軍備無人化是近年大趨勢，坦克也不例外，以色列國防部宣布，旗下最新研發的無人戰車，將會在下年展開測試。

為了減低前線人員的傷亡，以色列軍方研發了無人戰車，它的功能相當於無人小型坦克，具有目標自動識別功能，還可以一次識別多個目標，加上它有360度的鏡頭，執行攻擊時十分方便。無人戰車可派出膠囊無人機到前方偵察，完成任務之後會自動返回戰車。

無人戰車機動性高，即使是荒郊野外那些上、落斜，崎嶇不平的路也能順暢行駛，不用擔心因天氣問題不能運作，亦可以搭載導彈發射器等裝備。它還有自動駕駛功能，感應到路障時，便會選擇另一條路線避開或繞過它，又會自行安排路徑行駛，懂得因應環境而作決定，像人類駕駛一樣靈活變通。以色列國防部打算明年起測試這無人戰車，它較早前已於巴黎一個展覽亮相。