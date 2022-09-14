曾祈殷稱檢疫日數非重點　倘縮短檢疫　該確保入境帶手環、按時核酸檢測

【有線新聞】政府上月起縮短來港人士檢疫日數至「3+4」，有傳染病科醫生認為，無論日後的檢疫日數是多少天，重點是要確保他們會按時做核酸檢測。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷：「如果真的取消『3+4』的話，我們不是任意讓他們甚麼也不做，仍做有補底措施，要做核酸檢測，隔日做或每日做，不可以說完全不清晰，不知道海外抵港人士是否帶病毒。最重要是他們來港後有否帶手環，是否家居隔離，有否按時做核酸檢測，聚焦重點放在『3+4-或『0+7』好像會失去重點。」

另外，政府11月起容許抵港人士一旦在檢疫酒店確診，可繼續留在酒店隔離，曾祈殷說明白政府希望善用人力資源，但認為應先與檢疫酒店商討他們是否能應付。