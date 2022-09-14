李家超下月發表施政報告　民主黨倡放寬入境檢疫、再派消費券等

【有線新聞】特首李家超下月發表首份施政報告，民主黨建議盡快實施入境「0+7」檢疫安排，甚至取消檢疫限制。

民主黨認為放寬隔離措施可確保香港國際金融中心地位，不會被邊緣化；又建議明年再派發12,000元消費券，可一次或分期發放，容許市民繳付水電煤等公共服務費用，刺激經濟。政治方面，民主黨促請政府特赦因反修例事件被捕的人，又說不應迴避落實特首及立法會雙普選的責任。

主席羅健熙說，民主黨是否參與明年下屆區議會選舉，要視乎區議會如何改組。羅健熙：「制度不變的話，我們一定繼續（參選），如果要變的話，視乎提出的方案是怎樣。我們區議員的辭職潮其實是上年7月時出現，已經持續了一段長時間，資源困局、緊拙一直都是，不是近期的事，希望在僅有資源下繼續做好我們的工作。」