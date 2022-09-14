澳洲鸚鵡都市求生　互學開垃圾桶蓋「覓食」　推走壓蓋磚頭與居民鬥智

【有線新聞】鸚鵡非常聰明，甚至能夠學懂打開垃圾桶「覓食」，有學者特別研究這種行為，形容鸚鵡和人類鬥智的過程仿如一場「競賽」。

澳洲的鳳頭鸚鵡為了在都市求生，學會了搜尋垃圾桶，牠們會將垃圾逐件叼出直至找到可以吃的，沒蓋的垃圾桶固然是目標。就算是有蓋的垃圾桶，沒傳出甚麼氣味，牠們一樣意識到可能有食物，甚至懂得打開垃圾桶的蓋。對附近居民來說桶蓋打開、傳出氣味、家居垃圾散落一地構成衛生問題，為了預防不速之客，悉尼居民和鸚鵡鬥智鬥力。

德國普朗克動物行為研究所記錄了這場別開生面的垃圾桶攻防戰。首先由人類一方出招，居民嘗試以物件壓住桶蓋，例如放一塊磚頭，但鸚鵡見招拆招，懂得逐少將磚頭移開，直至將它推落地，然後施施然打開蓋，如果放太多重物，垃圾車收垃圾會有困難，所以這招只能點到即止。在另一個社區，人類想到另一個方案，就是防止桶蓋完全翻開，因為鸚鵡很機警，牠們明白如果只是撐起桶蓋就跳入去，隨時會被困垃圾桶，所以只要令桶蓋無法翻到後面，鸚鵡會知難而退，但牠們很快會轉移目標。

學者發現無論在哪個社區，只要有一隻鸚鵡想到破解方法，其他鸚鵡很快就學會，反映鸚鵡和人類一樣會將新技術傳授給同類，人和鸚鵡的競爭似乎會一直延續下去。