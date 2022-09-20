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2022年09月20日
小事大意義
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【小事大意義】「兒」動藝術城堡：以藝術助學障兒童面對疫下學習困境
【有新新聞】９歲女孩，拿起電鑽，有姿勢有實際，絕對不遜男孩，可以自己木椅自己製作。
偏偏她，原來是一位讀寫障礙兒童。
四個小孩的母親，芯芯媽媽回憶起，剛發現女兒是讀寫障礙兒童時，感覺晴天霹靂，因為芯芯和其他兄弟姊姊，看上去根本沒有不一樣。看到女兒面對種種學習壓力，考試失眠、腸抽筋，媽媽愛莫能助，不知如何在學習路上，為她打氣。
原來在疫下，很多學障兒童連基本的識別評估過程也受拖延，無支援的網課，亦令他們與一般人的學習鴻溝加大，信心更挫。
明愛賽馬會「兒」動藝術館如何透過多元藝術教育，提升學障兒童的學習動機和興趣，幫他們認識和表達自我，重拾自信？
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