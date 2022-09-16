增8999確診、17死　包括患長期病四歲童　當局指未能斷定疫情回落、仍須觀察

【有線新聞】本港新增8,999宗新型肺炎確診，本地個案佔8,868宗，較前幾天回升。衞生防護中心說須觀察多一段時間，才可確定疫情是否平穩向下。多17名患者死亡，包括一名有長期病的4歲男童。

該名4歲男童有遺傳病，肌肉張力有問題，須家人長期照顧及插喉餵食，今年4、5月打過兩針科興。他星期二確診，有發燒、咳嗽等病徵，周四因為氣促入院，CT值21.7、病毒量高，至周五早上情況突然轉差。

醫管局總行政經理何婉霞：「經搶救後男童都是不幸離世，由於情況都是很快轉差，所以這個個案會轉交死因裁判官繼續跟進情況，找出當中的原因。」

確診宗數亦都回升，新增8,868宗本地個案，看看港大最新的病毒即時繁殖率，截至本月7日比率是0.98，反映每名患者平均傳染少於1人。醫務衞生局局長盧寵茂曾說過，倘若比率低於1可考慮放寬檢疫措施，衞生防護中心說要再觀察多一會。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「都是反映過去一星期疫情，數字都是有少許向下或平穩，它都是接近1、少於1。但今天的數字又回升少許，有8,868宗、可能與中秋節過後有少許關係，我們都要看清楚一點，過多數天數未會否有浮動，抑或都是穩步向下。」

另外、多656間學校有呈報個案，涉及1014名師生，多12間學校共13班要停課。