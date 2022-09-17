林世雄冀年內全面通關　確保航空公司人手充足　稱已停用違規檢疫的士：一向嚴格監管

【有線新聞】運輸及物流局局長林世雄說希望今年內可以全面通關，會確保航空公司聘請足夠人手，屆時機場會循序漸進回復正常，以免混亂。

疫情前，香港機場一年客運量超過7,100萬人次。三年疫情，通關無期，客運量與高峰時比較大跌九成。運輸及物流局局長林世雄說會與航空公司保持聯繫，確保通關時人手配合到，林世雄：「很多機場回復時，可能是初段時間會很混亂，這個我們引以為鑑。不會是今天說復常，明天便去到100%，做不到的，一定是一步步來，循序漸進。（希望2023年我們可以全面通關）我希望更加早。我相信我們與內地通關是民心所向。」

未恢復正常通關，海外抵港仍然要檢疫。本台較早前揭發有指定檢疫酒店的士違規載街客，林世雄被問到是否監管不力、會否引入懲罰制度，林世雄：「的士違規載客方面，早前都有報道，我們對於涉事司機亦已經停用，一向以來我們對監管很嚴格，除了商會自己有做，運輸署亦有抽查，這方面我相信服務水平能維持到大家滿意 。」