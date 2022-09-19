科技園不續租　港唯一紙包盒回收廠面臨停運　盼政府寛限三年助尋新址

【有線新聞】本港唯一紙包飲品盒回收廠不獲科技園續約，面臨迫遷及停運。創辦人擔心無法收回成本，回收鏈亦會中斷，希望政府提供協助。

回收廠「喵坊」每日回收3公噸紙包飲品盒及10公噸雜紙，加工打漿後，出口到東南亞造紙廠。創辦人葉文琪於2019年與科技園公司簽一份三年租約，於前稱元朗工業邨的「創新園」租約二萬平方呎地設廠，以為可以長遠續租，怎料計劃落空，葉文琪：「投標時我們問，只有三年？當時負責的人說應該有機會續約的，但去年約滿前我們要求續約，科技園說現時發展方向有變，我們繼續先續約一年，希望可每年續約，到今年再談時他就說不續約了，電郵說發展策略不合。」

合約年底屆滿，當初在廠房投資1,000萬，不止未能回本，回收鏈亦會即時中斷，心血化為烏有，葉文琪說不會放棄經營，希望科技園和環保署可以提供協助，葉文琪：「陳茂波數日前才說要鼓勵綠色轉型，我們正正是綠色工業，但偏偏就不容我們繼續經營，明白香港要發展高科技，我們沒說不搬，但認為要有合理時間交接，等到2025有廠房無縫交接，希望有3年時間，給一塊空地、我們重新興建成本其實很高，我們知道例如環保園之前有一間華南廚餘廠，有沒有機會租來用呢？」

科技園回覆指，與「喵坊」母公司於2019年簽訂的短期租約已完結，經過溝通後，去年已特別安排續約一年，會繼續協商遷出時間，按需要再給予寛限期。

環保署說已聯絡「喵坊」負責人，會提供適切協助，包括聯絡科技園公司。至於「喵坊」希望使用的南華廚餘廠舊廠房，已用作其他項目，工程亦已展開。署方說一直尋求加大紙包飲品盒的本地下游回收能力，已於今年4月批出環保園地段租約，興建紙漿生產設施，預計2025年運作。