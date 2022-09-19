靴蘭高美斯兄弟合轟41分　西班牙力壓法國四奪歐洲冠軍

【有線新聞】西班牙贏得歐洲男子籃球錦標賽冠軍，決賽贏法國12分，歷來第4次奪標。

柏林的王者之戰，亦是2011年決賽的翻版。白衫的西班牙鬥法國，靴蘭高美斯兄弟足夠令對手煩惱，哥哥韋利靴蘭高美斯，在內線橫行霸道，這位塘鵝中鋒交出14分、8個籃板。效力速龍的弟弟，前鋒胡安靴蘭高美斯，準繩的外圍投射，更是殺著中的殺著，9次起手射三分，入7球，貢獻全場最高27分。

單打獨鬥的韋利靴蘭高美斯，第二節幫西班牙領先47比26，亦是整場冠軍戰最大的分差。

4次入決賽，曾經在2013年贏冠軍的法國，之後的時間狂追。攻入16分的靴圖，追至半場落後37比47。

耶布斯利更在第三節，追至落後46比49，將雙方的差距變成只有3分。打出一段21比2攻勢的法國，以紐約人的科尼亞得到23分，表現最突出。

但西班牙始終能夠穩住優勢，得到決賽最有價值球員，胡安靴蘭高美斯第7個三分球，西班牙第四節，又將差距變成10分。

88比76成為最終的比分，西班牙第10次入決賽，繼2009、2011、2015年之後第4次成為盟主。韋利靴蘭高美斯成為，今屆賽事最有價值球員。

西班牙4次贏歐洲冠軍，37歲的魯迪費南迪斯都有在陣，穿上魯爾的球衣，希望這位因為受傷，無法參與其中的皇家馬德里隊友，連同有相同遭遇的騎士後衛盧比奧，能夠一起分享王者喜悅。