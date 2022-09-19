在穗港人辦「車尾箱巿集」　一嚐創業滋味

【有線新聞】不少人都想創業，但舖租、人工樣樣都要錢。有香港人就在廣州大搞「車尾箱巿集」，讓更多人一嚐做老闆的滋味，成效又如何呢？

每到夜幕低垂，在廣州荔灣這裏都會人頭湧湧。停泊好車輛，布置好場地，最後再把燈光掛上，就可以開始營業了。燒烤、雞尾酒、雪糕，光靠一門好手勢還不夠，有檔主還帶上自己的寵物狗來吸引客人。有檔主表示：「我們平時正職有自己的工作室，都是周末才會出攤。我們覺得不如賺一下狗糧錢啦，後期覺得可以，只要慢慢改良產品，就可以(賺到錢)。」

有人為興趣，也有人迫於生計。有檔主表示：「檸檬茶、咖啡、酒吧，做了差不多20年，一直都是自己做。暫時在疫情未(平息)的情況下，未來半年內會繼續。如果疫情停了不會再爆發，所有市面行業回復正常，可能就不會(繼續做市集)。」

正是察覺到近年有不少年輕人都想發展一門副業，在廣州生活超過8年、過去從事活動策劃的港人Janice，去年起親力親為，辦起車尾箱市集。她指：「香港有推車仔，只不過是換了一種形式，他們變成在汽車後面擺攤。很多香港、澳門(創業者)做開文創產品，或者某些品類來到廣州想發展，但是資金不夠，不是每個都找到團隊、租到舖面，市集就是想提供一個平台給他們。」

不過這一類的市集，過去都惹來過不少的批評，例如賣的東西來來去去都差不多，也試過因為噪音和衛生問題被投訴。所以主辦方現在都會要求進駐的攤主提供營業牌照，每晚也派人巡場，協調現場秩序和清理垃圾。