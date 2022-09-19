英女王逝世｜西敏寺舉行國葬　王岐山、拜登等政要送別　坎特伯雷大主教：她觸動無數生命

【有線新聞】英女王伊利沙伯二世國葬在倫敦西敏寺舉行，正式告別這位在過去70年服務王室和國民的女王，亦是英國超過半世紀來再舉行國葬，多國政要親身出席，而大批民眾在倫敦送別。

英女王伊利沙伯二世靈柩於倫敦約11時抵達西敏寺大教堂最後告別，披有王旗的女王靈柩上放有王冠、王球和權杖。花圈按其子、國王查理斯三世要求，由白金漢宮花園摘取鮮花，並以本地苔蘚和橡樹枝製成。其中象徵美滿婚姻的紫薇是來自女王1947年在此處成婚時，花球折枝種植所得。西敏寺座堂主任牧師霍伊爾：「在此，女王伊利沙伯二世昔日成婚與加冕之處，聚首一堂的我們來自全國、來自英聯邦，與世界各國哀悼逝者。」

國王查理斯三世等坐在第一排，王儲威廉在通道另一邊，脫離王室的哈里王子在查理斯後方。到場送別的還有約500名外國政要、王室成員，包括美國總統拜登、國家副主席王岐山等。英國首相卓慧思誦讀經文，卓慧思：「你們心裏不要憂愁，你們信上帝，也當信我，在我父的家裏有許多住處。」

坎特伯雷大主教韋爾比佈道中講到，英女王21歲生日時承諾終身為英國和英聯邦服務，很少人能像她這樣信守承諾，應受愛戴、銘記。坎特伯雷大主教韋爾比：「她將快樂展現人前，觸動無數人的生命，今天我們特別為她悲傷的家人祈禱，就如一般家庭的葬禮。所有追隨女王垂範，受其啟發、忠誠信神的人，都能如她所言︰我們將後會有期。」

輓歌《最後崗位》響起，為國葬落幕。