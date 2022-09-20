甲一籃球聯賽　滿貫新援亮相　領軍大勝永倫勢取常規賽冠軍

【有線新聞】本地甲一籃球聯賽，滿貫贏永倫21分，贏多一場便奪得常規賽冠軍。

全華班打了大半季，綠衫滿貫內線新面孔，中鋒荷利菲特前一日才宣布加盟，立即落場。身高2米11，籃板手到拿來，今場攻入21分、20籃板。永倫的賀斯福硬碰沒好處，拉出中距離，射入12分。

滿貫完首節已拉開5分，外線火力全開，歐陽維江壓哨射入。

聯賽大戰未見緊湊，梁民熊單節11分，永倫勉強能「止血」，半場落後38比46。

賽前兩隊同為6勝1負，不過疫情問題，永倫斷斷續續全年只打了三場比賽，主將泰那今場缺席，慘不忍睹。林俊光雙手運球，球證當刻沒表示，被報以噓聲。

常規賽最後直路，滿貫最後兩場全勝，能反壓南華奪常規賽冠軍，自12月爆冷不敵南青之後，連贏第6場。四人得分雙位數，包括蔡再懃的14分，第四節打出23比14鎖定勝局。

滿貫贏92比71，周四鬥飛鷹，永倫壓軸對福建。