新一屆聯合國大會開始一般性辯論 古特雷斯籲攜手應對戰爭、科技、氣候等挑戰

【有線新聞】新一屆聯合國大會開幕，中美等國領袖及官員將發言。秘書長古特雷斯發表報告，指世界正面對大麻煩，同時要小心科技發展的負面影響。

古特雷斯說：「我們的世界正在大麻煩中，分歧正在加深，貧富不均正在擴闊，挑戰正在散播至更遠。我們的資訊被收購轉賣以影響我們的行為，間諜程式和監控正失控、不顧私隱；人工智能可以危及資訊系統、媒體和民主本身的完整性；量子運算有可能摧毀網絡保安，增加複雜系統的故障風險。我們欠缺應對當中任何一項的全球體系。」

古特雷斯指，有些社交網絡靠仇恨和負面情緒獲利，針對弱勢的假資訊正擴散。他重申要繼續推動和平化解俄烏戰事；亦提及中國和美國過去一年面對大旱，歐洲則有中世紀後最嚴重熱浪，沒有一個區域不受氣候變化影響，須攜手合作應對。