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2022年09月21日
兩岸國際
新聞資訊
中國聯通等三中企被美國列入黑名單 指受政府操控、威脅國家安全
【有線新聞】美國當局把中國聯通等三間中國電信公司列入威脅國家安全黑名單，至今三大中國電信商已先後被列入黑名單。中方表示堅決反對，敦促停止無理打壓。
美國聯邦通訊委員會最新把中國聯通美洲公司、太平洋網絡及其全資子公司信通列入黑名單，指他們受中國政府利用、影響及操控，對美國國家安全構成風險。太平洋網絡和信通近乎由中國國有企業擁有，擔心兩間公司無法拒絕中方的要求，要被迫服從替中方截取通訊。三間公司今年初已被美國當局吊銷營運牌照。
美國根據2019年通過保障美國通訊網絡的法案，先後將華為、中興、中移動、中電信等中國企業列入實體清單，連同今次的中聯通，即中國三大電信商均全部被列入黑名單。至今名單共有10間中國公司及1間俄羅斯公司，意味美國當局每年資助逾80億美元為低收入及鄉郊地區建設通訊設備的通用服務基金，不能用於購買這些公司的產品及服務。
在北京，外交部堅決反對，批評是美方借口所謂國家安全，濫用國家力量，敦促美方立即糾正錯誤，停止無理遏制打壓。中方會採取必要措施，維護中國企業的合法權益。
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