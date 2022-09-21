中國聯通等三中企被美國列入黑名單　指受政府操控、威脅國家安全

【有線新聞】美國當局把中國聯通等三間中國電信公司列入威脅國家安全黑名單，至今三大中國電信商已先後被列入黑名單。中方表示堅決反對，敦促停止無理打壓。

美國聯邦通訊委員會最新把中國聯通美洲公司、太平洋網絡及其全資子公司信通列入黑名單，指他們受中國政府利用、影響及操控，對美國國家安全構成風險。太平洋網絡和信通近乎由中國國有企業擁有，擔心兩間公司無法拒絕中方的要求，要被迫服從替中方截取通訊。三間公司今年初已被美國當局吊銷營運牌照。