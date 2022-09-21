油塘、馬鞍山、粉嶺綠置居下周四起可申請　折扣歷年最高　最平單位首期低於四萬

【有線新聞】房委會以市價四一折推售三個綠置居項目，分別在粉嶺、油塘及馬鞍山，提供約4,700個單位，最便宜的上車盤首期不用四萬元，下周四起接受申請。

新一期綠置居三個屋苑以市價四一折出售，是2016年推出綠置居以來折扣最高。最便宜的單位在馬鞍山錦柏苑75萬元有交易，首期不用4萬元可以「上車」，屋苑有3座共1,896個單位，184至473平方呎，平均呎價5,030元。

油塘高宏苑則提供最多單位，兩座合共有2,021伙，185至489平方呎，平均呎價5,410元，是3個屋苑最貴，最便宜的單位要84萬元，最貴271萬元。

北區的粉嶺清濤苑只有一座，有776伙，平均呎價只是4,490元，最小的單位有277平方呎。

有房委會資助房屋小組成員指，三個屋苑價格便宜、又鄰近公屋，相信可以吸引公屋住戶「上車」。房委會資助房屋小組成員梁文廣：「每次總申請數目都是向上升，今次我認為仍然會維持在以往，可能在六至七萬宗申請。但是只在於大單位會比較受歡迎，在細單位方面，我們認為仍然會繼續好像之前的情況，可能會賣不完。」

市民想看看三個屋苑的模型，星期四起可以去房委會在觀塘的綠置居售樓處。下星期四至下月12日接受申請，申請費250元，市民可以網上、郵寄或親身交表。公屋住戶的紙本申請要交到所屬屋邨的辦事處；預計今年第四季攪珠，最快明年第一季選樓。