疑反對安倍國葬　日漢首相官邸附近自焚送院

【有線新聞】日本一名男子在首相官邸附近自焚，受傷送院。現場有字條顯示，他反對當局為遇刺的前首相安倍晉三安排國葬。

消防員向案發現場雜草射水，確保火勢全面救熄。事發於東京霞關鄰近首相官邸及國會議事堂一帶，一名男子清晨自焚燒傷送院，大批警員到場蒐證。現場留有字條，寫上反對前首相安倍晉三國葬。警方正詳細調查，懷疑報稱70多歲的男子不滿當局下周為安倍國葬而自焚。

安倍晉三今年7月於奈良遇刺身亡，下周二下午將於東京北之丸公園日本武道館國葬，多國政要如美國副總統賀錦麗、澳洲總理阿爾巴內塞等會出席。

日本警察廳長露木康浩視察國葬場地，警方亦加強警戒，當天將在會場附近部分道路實施交通限制，又會增加人手加強在東京巡邏確保安全。

這次國葬惹來各種爭議，多次觸發示威，預料國葬總開支高達16億日圓，是當局原先公布的超過六倍。當地近日民調反映，首相岸田文雄的支持率下跌至約四成，是去年10月組閣以來最低。