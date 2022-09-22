美國加息｜聯儲局連續三次加息0.75厘　鮑威爾：繼續加息壓通脹　料年低利率升至4.4厘

【有線新聞】聯儲局一如預期，連續三次大手加息0.75厘，利率升至十四年高位，主席鮑威爾重申，會繼續加息來控制通脹。

聯儲局議息後，公開市場委員會一致通過再加息0.75厘，符合預期。聯邦基金利率升至3至3.25厘，是連續三次會議大手加息，亦是今年來第五次加息，利率升至2008年初，即金融海嘯以來最高。

主席鮑威爾表示，貨幣政策是要促進就業和穩定物價，強調會致力將通脹，控制到2%的目標水平，「我們有所需要的工具和決心令美國家庭和企業物價回復穩定，物價穩定是聯儲局的責任，亦是經濟的基石，沒有穩定的物價，經濟對任何人都起不了作用。具體而言，將無法實現勞動市場持續強勁，令所有人受惠。」

他又指處理高通脹的過程肯定有痛苦，委員已調低經濟增長預測，當中今年的預測大幅調低1.5個百分點，預計只有0.2%增長；明年和後年的預測，分別調低至1.2%和1.7%。

利率點陣圖顯示，較多委員預期今年底利率會升至4.4厘，較6月時預測的3.4厘高出1厘，最快到2024年才減息。而首次公布的2025年利率預測，則顯示全年有機會減息1厘。鮑威爾指委員對年底前應再加息1厘或1.25厘看法分歧，重申具體加幅需視乎數據，但當貨幣政策收緊至某一水平，放慢加息速度是合適做法。