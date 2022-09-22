聯合國大會｜澤連斯基促懲處俄侵略　拜登批普京引戰、無恥地違反憲章

【有線新聞】烏克蘭總統澤連斯基在聯合國大會發表錄影講話，要求成立特別法庭懲處俄羅斯的侵略罪行，褫奪俄羅斯安理會常任理事國地位。美國總統拜登批評俄羅斯違反聯合國憲章，威脅使用核武不負責任。

聯合國大會在紐約舉行，烏克蘭總統澤連斯基以預錄片段方式向大會致詞，要求成立特別法庭公正懲處俄羅斯，「懲處侵略罪行，懲處對邊界及領土完整的侵犯，嚴懲不貸直至恢復國際認可邊界、直至侵略停止、直至戰爭造成的破壞和傷亡得到完全補償。」

澤連斯基促請聯合國褫奪俄羅斯安理會常任理事國地位、國際繼續對俄施加制裁。他總共提出五點不可讓步和談條件，還包括恢復烏克蘭安全及領土完整，以及對烏克蘭安全的保障。他致詞後幾乎全場站立鼓掌，不過俄羅斯代表未有跟隨。

總統普京同日稍早前才下達動員令增派軍人到烏克蘭作戰，並威脅動用一切力量包括核武。美國總統拜登在大會發言時，再批評普京發起殘酷和不必要的戰爭。

拜登：「一個安理會常任理事國竟入侵鄰國，試圖將主權國家從地圖上抹去，俄羅斯無恥地違反聯合國憲章核心原則。」他又抨擊普京魯莽，無視作為核不擴散國家的責任，公開向歐洲作出核威脅。「無人威脅俄羅斯，引戰的是俄羅斯，核戰無人能取勝，也決不能開打。」

多國領袖會上也譴責俄羅斯侵略烏克蘭違背聯合國原則、攻擊國際秩序、影響核安全和各國糧食供應。