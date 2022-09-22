下月起社區接種中心可打流感針　盧寵茂打第四針　再籲市民接種疫苗加快復常

【有線新聞】醫務衞生局局長盧寵茂說會適時公布放寬入境檢疫安排，呼籲市民如果想加快復常就去打針。下月起，50歲或以上人士可在接種中心同時接種新型肺炎及流感疫苗。

盧寵茂聯同醫務衞生局常秘陳松青、衞生署署長林文健等先在左手接種流感疫苗。

「打針都沒這麼快。」

約三分鐘後，醫護人員再在他們的右手接種科興疫苗，盧寵茂說是他的第四針。政府已採購超過一百萬劑流感疫苗，下月會推出接種計劃，盧寵茂：「除了醫管局及衞生署的疫苗接種點、診所外，社區疫苗接種中心亦會同時間進行，對50歲以上人士可同一時間接種新冠疫苗及流感疫苗。」

盧寵茂說疫情有回落跡象，會在適當時候公布放寬入境檢疫安排，盧寵茂：「任何方案我們都會考慮，不論是『0+3』或『0+0』，大家如果希望加快速度復常，疫苗接種是非常重要。這一波Omicron疫情，年初與夏季很大分別，疫情不會海嘯式大規模上升，醫療系統能維持服務，疫苗接種是功不可沒的。」

他說醫療系統亦是社會復常的重要一環，目標是盡快回復八成服務。