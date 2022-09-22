反對普京徵兵參戰俄羅斯近40城市示威過千人被捕

【有線新聞】俄羅斯宣布動員後備軍參戰，觸發全國近40個城市示威，有逾1300人被捕，大批俄羅斯人選擇暫時離國。總統普京強調國民要肩負保家衛國的責任。

「不要戰爭！不要戰爭！」周三晚莫斯科街頭大批民眾示威反對俄烏戰事，以及總統普京宣布徵召30萬後備軍參戰的動員令。

在囚的反對派領袖納瓦爾尼透過律師呼籲民眾抗議，形容普京的戰爭罪行正面臨失敗。國內反戰組織亦號召民眾上街，觸發俄羅斯2月出兵烏克蘭以來，首場全國規模的大型反戰示威。莫斯科則警告，組織及參與未經批准示威可判囚15年。

莫斯科示威者：「（你覺得這會有用嗎？）這不會有用，但表態是我的公民責任，不要戰爭！」

人權組織估計單在這一晚已有1300人被捕，大部分在莫斯科和聖彼得堡。網上更有流言盛傳被捕的示威者會被直接送入伍，甚至傳出成年男子會被禁出境。航班追蹤網站數據顯示莫斯科等大城市有大量飛機離境，塞爾維亞、亞美尼亞等亦開始有俄羅斯人湧入。

普京宣布動員令後出席活動，強調愛國是俄羅斯人的核心精神：「我們所有人對俄羅斯都有重大責任去保衛、鞏固我們深愛的遼闊祖國。」