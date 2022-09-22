伊朗拘留女子死亡觸發示威蔓延當局疑封鎖互聯網

【有線新聞】伊朗一名女子拘留期間死亡，觸發示威蔓延至多個城市。當地通訊大規模受阻，懷疑當局封鎖互聯網。人權組織指示威相關死亡人數增至9人，傷者數以百計。

首都德黑蘭連日爆發示威，不少婦女走上街頭高叫口號抗議，有人脫下頭巾焚燒，甚至在公眾面前剪髮 。

示威已持續五日，蔓延至全國逾50個城鎮。民眾不滿道德警察早前拘捕被指沒戴好頭巾的22歲女子阿米尼，她在警署昏迷後送院不治，懷疑警暴致死，警方聲稱阿米尼死於心臟問題。

街頭抗爭不分晝夜，有示威者踢防暴警察，亦有警員動武。

當局出動催淚彈、水炮和警棍驅散。伊朗全國通訊周三仍然受阻，互聯網近乎全面斷網，手機網絡中斷，民眾難以發放影片、資訊和組織活動。少有能夠在當地運作的社交平台Instagram，數百萬計用戶無法使用，Whatsapp僅傳送文字訊息。

伊朗信息和通信技術部部長曾說會基於安全考慮限制通信。同時有政府機關、央行和國營傳媒網頁，懷疑遭惡意攻擊而一度關閉，有黑客聲稱刪除網站所有數據。

伊朗總統萊希在紐約聯合國大會，表明反對外國政府持雙重標準，他抨擊西方亦有侵犯人權。

同日在聯大發言的美國總統拜登，開腔聲援伊朗示威者。英國政府亦促請伊朗尊重集會權利，並調查阿米尼的死因。