六年前女警分娩後血崩亡　死因庭裁定死於不幸　倡產房增設分析血栓設備

【有線新聞】一名女警六年前分娩後血崩死亡，死因庭裁定她死於不幸，醫護為她切除子宮是致死原因，建議醫管局在產房增設分析血栓的設備，避免再發生同類事件。

死者葉素欣的胞姊和胞弟離開法庭後都說滿意裁決，死者胞姊：「我們家屬都感到釋懷，因為六年期間過程很艱難，但最後都證實了我妹妹是因為醫療介入令她最終死亡。」

懷孕37周的葉素欣，因為懷疑有妊娠毒血症在伊利沙伯醫院催生，誕下女嬰後子宮無法收縮，大量出血，在產房即時做手術切除子宮，三日後不治，終年26歲。

家屬早前在庭上質疑死者有凝血問題，切除子宮是「致命一刀」。醫管局一方就說是無法避免的羊水栓塞令到死者大量出血，當時沒有數據顯示她有凝血問題。

死因裁判官何俊堯說接納專家證人分析，死者是因為羊水栓塞引發凝血障礙，但醫護人員未有察覺便進行切除子宮手術是致死原因，裁定死者「死於不幸」。他又向醫管局提出5點建議，包括在產房增設分析血栓的設備和獨立手術室，為婦產科制訂大量輸血方案，以及加強培訓醫護人員等。死者胞姊：「我認為病人與醫生其實不是對立，但很想他們可能有些意見要接納，不要重蹈覆轍。」