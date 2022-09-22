海關拘兩內地男　涉走私已投注六合彩彩票　轉售到澳門及內地　另起出六千智能電話

【有線新聞】海關首次發現有人涉嫌走私已投注的六合彩彩票到澳門和內地轉售，拘捕2名內地男子。

檢獲的六合彩彩票有1.6萬張，投注額約33萬，在今晚開彩。另外有6千部手提電話和平板電腦，價值約1千萬元。海關周三晚在西部水域，截查一艘報稱運送食品的內河船，利用掃描器檢查船上貨物，發現與載貨清單不符，拘捕船上兩名男子。

有組織罪案調查科高級調查主任黃志強：「由於今晚（周四）六合彩的彩金較過往一段時間高，故此可以吸引澳門和內地的人士去購買。所以走私集團在香港大批採購這些彩票，然後再走私到澳門和內地轉售圖利，我們相信每一張彩票轉售後可以獲利四至十三元。走私集團運用了新的手法，刻意將一些走私物品聯同其他大批貨物分散在船上的貨倉上，目的是增加執法人員的執法難道，減低被人發現的機會。」