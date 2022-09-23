TikTok興起咳藥水煮雞　宣稱助紓緩感冒　FDA批愚蠢、警告恐傷肺部

【有線新聞】很多家庭都會備有感冒藥作不時之需，近期社交媒體興起用咳藥水煮雞肉的挑戰，美國食品及藥物管理局警告這樣做會傷及肺部，相當危險。

TikTok片段：「我以前煮過，通常用大約四分三瓶藥水。」雞胸兩件，倒入感冒藥水，這道「暗黑料理」是近期TikTok流行的挑戰。「這些煙霧有時真讓人渴睡。」用藥水煮成的雞胸五顏六色，賣相似乎不太吸引，有人宣稱料理有助紓緩感冒症狀，使人更容易入睡，命名為「昏昏欲睡雞」。

這道菜色亦引起美國食品及藥物管理局關注，批評挑戰愚蠢、令人厭惡，而且相當危險，指感冒藥水或類似的感冒糖漿，加熱烹調過程會增加藥物濃度，甚至改變其性質，即使不吃雞，煮的過程，亦有機會不知不覺吸入大量揮發了的藥水，可能傷及肺部；有藥理學教授指甚至會改變大腦的化學反應。當局提醒家長放好處方和非處方藥物，亦要提醒子女避免受社交媒體影響誤服藥物。

TikTok把相關影片下架，呼籲用戶學會分辨危險的挑戰，保障個人健康和安全。