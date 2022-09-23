利華盃｜費達拿最後一賽夥拍拿度　稱會全力以赴、望享受比賽

【有線新聞】利華盃今日起一連三天在倫敦舉行，費達拿職業生涯最後一戰落實夥拍拿度，代表歐洲隊出戰雙打，對世界隊的索克及泰科爾。

瑞士網球手費達拿：「跟拿度合作非常特別，感覺真的很不同，過往有機會與拿度或祖高域這樣的球員比賽對我來說是很好的經驗，所以再有一次機會我相信會很棒。就如我所說，我會全力以赴，希望有出色表現以及享受比賽，但可能有點困難。」

西班牙網球手拿度：「這是良性競爭，有時是不容易的，因為我們為網球生涯而戰，同時我們亦明白到彼此關係有時比職業賽事重要，我們可以適當處理。明天（周五）將會是特別的，我覺得是很難、很難，將很難處理所有事情，特別對費達拿來說，毫無疑問，對我也是。」