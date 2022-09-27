【小事大意義】爬蟲守護者：移民棄養個案年增　爬友義工無私接收冀做生命教育

近年不少移民人士因應某些國家的入境限制，被迫棄養寵物。本是兩棲爬蟲類社企負責人的阿俊，對此表示理解。他指爬蟲類寵物如球蟒和

盾臂龜

，在很多國家都屬於二級保護動物，需付出大約4至5位數字的高昂運費，代價不斐。其中巴西龜更多被視作入侵性物種，難以獲批入境，無奈成為移民棄養的「大輸家」。