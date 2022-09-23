安理會討論俄烏局勢　布林肯批俄破壞國際秩序　俄反斥西方煽動衝突　中方籲對話

【有線新聞】聯合國安理會討論俄烏局勢，美國指責俄羅斯破壞國際秩序，俄羅斯反斥烏克蘭對俄方安全構成威脅，又批評西方煽動衝突，中方則呼籲各方對話、避免加劇對抗。

各國在聯合國安理會就俄烏戰事爭論持續，美國國務卿布林肯指責俄羅斯破壞國際秩序，呼籲其他國家向俄施壓，停止戰事及作出核威脅。布林肯：「（俄羅斯）總統普京趁各國代表雲集聯合國，為其點起的火頭火上加油，顯示他對聯合國憲章的蔑視，對聯大和安理會的蔑視，我們在這裡維護的國際秩序就在我們眼前被撕破，我們不能也不會放過普京。」

俄羅斯外長拉夫羅夫反斥基輔政府威脅俄羅斯安全，肆無忌憚地踐踏烏克蘭東部俄語居民權利，又批評西方軍援烏克蘭，刻意煽動這場衝突，圖謀弱化俄羅斯。拉夫羅夫發言前一刻才現身，之後隨即離開，沒有聽取其他人講話，烏克蘭外長庫列巴形容拉夫羅夫如同入侵的俄軍般迅速敗走。國務委員兼外長王毅則重申應尊重各國主權及領土完整，並重視各國合理安全關切，敦促各方保持克制及恢復對話，著力局勢降溫。

安理會今年來至少20次會議商討過烏克蘭局勢，不過礙於俄羅斯是常任理事國擁有否決權，安理會一直未能通過有效措施應對。國際刑事法院代表會上報告稱，有合理理由相信烏克蘭境內出現戰爭罪行，下周將派遣更多人員調查，重點包括平民受攻擊及轉移人口。根據美國統計，俄軍自戰事以來強行轉移逾百萬烏克蘭人到俄羅斯。