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2022年09月23日
港聞
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日本重啟自由行｜旅行網站指查詢急增 11月飛東京票價始回落 連鎖酒店部分日子爆滿
【有線新聞】本港放寬入境檢疫，日本下月11日開放入境自由行，多了市民預訂機票及酒店。港人在Google搜尋的字眼，一度最多是「日本自由行」、「機票」排在第四位，有旅遊網站說，航班的搜索量較上星期同期急升近95倍，香港去日本機票的訂單錄得七倍增長，國泰計劃下月起加開航班。
很久沒有上網預訂機票，現在看一看發現貴了很多，如果在日本放寬自由行當日，即是下月11日從香港出發、去東京玩五日四夜，只有國泰及日本航空有來回機票，經濟艙最便宜是7,100多元。到11月，多了航空公司開機位，來回機票的價錢稍為回落，比較便宜的有全日空，約4,900元；香港快運再便宜一點，約3,300元，但相比疫情前一千多元就有交易貴了一倍。如果聖誕假期出遊，大部分機票便加價至9,000至14,000元。
國泰航空網站傍晚太多人瀏覽，要等超過五分鐘才能進入購票頁面。住宿方面，較多人選擇的連鎖式酒店，部分日子已經爆滿，其他價錢較相宜的房間，平均300至600元一晚。
令人感到欣慰的或是日圓匯率，因為現在每百日圓兌港元跌至五算，購物、飲食都便宜了。
為了配合「0+3」安排，國泰下個月會加開超過200對航班，11月恢復每日往返東京羽田機場；12月起每星期有四班往返札幌，去東京成田及大阪的航班亦會增加。英國航空往返倫敦希思羅機場及香港的航班，將在12月5日、時隔一年恢復每周四班，到12月中便恢復每日一班。
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