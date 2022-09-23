伊朗示威持續近一星期　總統指不容混亂行為

【有線新聞】伊朗懷疑違反頭巾令的女子在拘留期間死亡，觸發的示威浪潮蔓延全國，人權組織指至少15人死亡。總統萊希強調不能容忍混亂行為，美國宣布將伊朗道德警察納入制裁名單。

伊朗西北部城鎮布坎街頭，入夜後接連傳出槍聲，這輪示威持續近一星期，據報已蔓延至全國80個城鎮。人權組織指控警方，出動重型武器對付示威者，造成10多人死、數百人傷。當地傳媒報道，有安全部隊成員在與示威者衝突中死亡。

這場示威最初由不滿道德警察引發，22歲女子阿米尼早前懷疑違反頭巾令被道德警察拘捕，扣留期間死亡，懷疑遭受警暴，當局聲稱阿米尼死於心臟問題。

隨著愈來愈多示威者加入，外媒形容示威已由不滿頭巾令，逐漸轉化為反對整個伊斯蘭共和國，有人焚燒當局政治宣傳廣告牌。

情報部門警告示威違法，將追究參與人士的法律責任，伊朗革命衛隊要求司法部檢控散播謠言和假消息的人。當地通訊繼續受阻，包括示威者常用的WhatsApp、Instagram等平台。

傳媒報道親政府陣營將於未來幾日組織示威抗衡。

正在紐約出席聯合國大會的總統萊希備受輿論壓力，他指已下令調查阿米尼死因，強調伊朗雖有言論自由，但不能容忍混亂行為。

美國財政部宣布，制裁伊朗道德警察，批評他們暴力對待女性，侵犯和平示威者權利。